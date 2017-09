Beneficiile ceaiului verde au fost descoperite prima oara de japonezi. Locuitorii unei regiuni de pe taramul nipon, unde aceasta planta crestea peste tot, au inceput sa bea cea verde si au realizat in timp ca incidenta cancerului a scazut in mod miraculos. De atunci, mai multe studii au aratat ca o cura cu ceai verde poate sa previna aparitia acestei maladii, deoarece protejeaza celulele sanatoase de agentii toxici si inhiba cresterea si dezvoltarea tumorilor.

foto interior si prima pagina: marylooo Shutterstock

Cura cu ceai verde ajuta la scaderea colesterolului „rau“, reduce inflamatiile si riscul de a face diabet. Frunzele de ceai verde infuzate au efect antiviral si antibiotic si ucid bacteriile patogene fara sa dauneze florei intestinale. In plus, accelereaza metabolismul si ajuta la scaderea in greutate.

De ce trebuie sa tii macar o cura cu ceai verde pe an

Un compus din ceaiul verde, prescurtat EGCG, este un antioxidant de 100 de ori mai puternic decat vitamina C si de 25 de ori mai puternic decat vitamina E. Acesta nu se absoarbe foarte bine in corp, asa e nevoie sa stii o cura de ceai verde pentru a te bucura de efectul antioxidant al acestei bauturi, scrie mindbodygreen.com.

