Actrita Gwyneth Paltrow (44 de ani) a lansat in septembrie 2008 site-ul Goop, care promoveaza stilul de viata sanatos. Din cand in cand, actrita lanseaza niste sfaturi de stil de viata impractice, dupa parerea celor de la Bustle.com, insa ultimul trend in materie de somn – dormitul curat, dupa cum il promoveaza Gwyneth – s-ar putea sa te faca sa reconsideri atentia pe care o acorzi somnului tau. Dormitul curat nu inseamna sa faci un dus si sa te bagi repede in asternuturile curate, ci este o practica de prioritizare a somnului inaintea oricarei alte activitati.

“Somnul joaca un rol atat de important in determinarea apetitului tau si a nivelului tau de energie, incat cred ca ar trebui sa fie prima prioritate, chiar inainte de dieta”, a spus Gwyneth Paltrow, sustinuta de editorii Goop, intr-un articol din Daily Mail. Actita a adaugat ca un somn prost poate duce la tot felul de probleme, inclusiv inflamatii si o imunitate scazuta, dar iti poate afecta si memoria.

De ce e somnul atat de important?

Noua carte a lui Gwyneth, “Goop Clean Beauty”, promoveaza magia dormitului “curat”. Doctor Laura Lefkowitz, nutritionist si consilier hormonal, spune ca organismul uman are nevoie de somn ca sa se repare si sa intinereasca.

