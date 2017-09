In loc sa vorbesti despre probleme, discuta despre solutii. In loc sa iti petreci timpul gandindu-te la lucrurile rele, gandeste-te la cat de bune vor fi acestea!

O atitudine pozitiva este cheia unei vieti reusite. Toti stim asta. Insa ce se intampla in momentul in care lucrurile merg prost? Avem tendinta de a uita de optimismul nostru si de a ne concentra doar asupra negativului din viata noastra. Insa este ceva normal ca in viata sa dam in mod regulat de obstacole, atat minore cat si mai mari. Si, daca vom avea succes, trebuie sa stim cum sa tinem capul sus si sa depasim toate obstacolele care ne ies in cale.

foto interior si prima pagina: Sergey Nivens Shutterstock

Pe SuccesMagazine am gasit 5 moduri simple si eficiente de a tine capul sus cand viata incearca sa te traga in jos:

1. Ia-ti putin timp liber

Stii ce se intampla. Iti vezi linistita de treburile tale si totul pare sa mearga bine cand, de nicaieri, apare dezastrul. Toate planurile tale incep sa se destrame. Uneori imprejurarile te surprind si reactionezi in consecinta si, din nefericire, ajungi sa faci mai rau decat bine. Prin reactie directa si rapida ai tendinta de a te concentra asupra slabiciunilor tale in loc de a iti indrepta atentia asupra punctelor forte. Iei decizii care nu sunt bine gandite. Functionezi cu o atitudine negativa care spune "Nu pot sa cred ca se intampla asa ceva."

Data viitoare cand intampini o problema, fa-ti timp pentru a te retrage din aceasta problema si gandeste-te! Acest lucru iti va permite sa te ocupi rational de aceasta situatie in loc sa reactionezi emotional. Iti va oferi posibilitatea de a alege o atitudine optimista si sanatoasa. Fa un pas in spate, mergi si ia-ti o cafea, fa o plimbare scurta, mediteaza. Tu iti controlezi viata!

2. Tine-ti ochii pe tinta

Una dintre cele mai mari probleme este ca te concentrezi acolo unde nu ar trebui. Daca esti intr-o situatie nu tocmai placuta, stai jos si scrie pe un biletel care este obiectivul tau; gandeste-te ce ai de facut pentru a ajunge acolo unde iti doresti.

3. Concentreaza-te pe solutii, nu pe probleme

Circumstantele negative sunt asteapta nimic - ele "tipa" pentru atentia ta. Cand te confrunti cu momente dificile, ai tendinta de a iti concentra intreaga atentie asupra problemei si a modului in care te simti. Vorbesti despre aceasta situatie, iti fagi griji pentru ele si le acorzi prea multa atentie.