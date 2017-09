Suntem cu totii facuti din energie si suntem cu totii vindecatori.

Modelele medicale antice au fost bazate pe energie mii de ani. Suntem martorii capacitatii corpului nostru de a ne vindeca. Reglarea energiei corpului nostru este usoara si ne poate schimba emotiile si sanatatea in doar cateva momente.

foto interior si prima pagina: Captblack76 Shutterstock

In cativa pasi simpli putem aduce un sentiment de pace in corpul nostru folosindu-ne doar de gandurile si emotiile noastre astfel incat sa schimbam frecventa si fluxul energiei noastre.

Iata care sunt cei cinci pasi simpli pe care ii poti face in cinci minute. Citeste toti pasii si apoi ia-ti 5 minute pentru a face schimbarile necesare in viata ta:

1. Stai intr-o pozitie confortabila si concentreaza-ti atentia asupra respiratiei tale

Nu este nevoie sa schimbi modul in care respiri. Doar acorda atentie modului in care respiri. Acest pas este necesar pentru a fi prezenta in viata ta si pentru a impiedica gandurile sa intervina in mintea ta pentru urmatoarele cateva minute.

2. Impreuneaza-ti palmele in fata ta si misca-le rapid pentru 30-60 de secunde.

Acestea se vor incalzi, iar tu vei simti caldura. Zambeste usor in timp ce faci acest pas; zambetul are capacitatea de a schimba starea de spirit in doar cateva secunde.

3. Tine palmele la o distanta de 6-8 centimetri una de alta, apoi aproprie-le si simte energia dintre ele.

Aceasta energie este intotdeauna acolo. Continua sa zambesti. Nu-i asa ca te simti mai bine?

4. Inchide ochii.

Vezi daca poti misca energia din palme in maini, apoi in brate si in corpul tau. Nu exista "un mod gresit" de a face asta. Cu ajutorul intentiei tale trezesti energia din corp si incepi sa iti vindeci gandurile si sa elimini tot ce este negativ.

Daca simti ca pierzi contactul cu senzatia de energie, freaca din nou mainile impreuna.

5. Continua sa lucrezi cu acest flux de energie

Concentreaza-te asupra unor zone ale corpului, acele zone care dor si care sunt incarcate de energie negativa. Continua sa faci asta deplasandu-te usor pe tot corpul.

Cum te simti? Iata cum in doar 5 minute poti schimba fluxul de energie si starea de spirit. Poti oferi vindecare trupului, mintii si sufletului tau.