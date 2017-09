Lipsa problemelor cu greutatea corporala pare sa fie una dintre cauzele longevitatii japonezelor, mai ales ca in ultimele decenii in aceasta regiune a lumii s-au stabilit cele mai multe recorduri cu privire la varsta inaintata a acestora.

Potrivit studiilor, Japonia are cea mai mica rata de obezitate si, in plus, varsta nu se poate citi prea usor pe chipurile femeilor mai ales.

Mitul tineretei vesnice

Potrivit site-ului Pinoy Health & Remedies, din dieta traditionala japoneza nu lipsesc alimentele precum fructele, fructele de mare, legumele, pestele, soia, orezul si ceaiul verde de la orice masa, aspect care se poate observa in imaginea perfecta de care se bucura majoritatea femeilor din zona.

