Aloe vera contine 20 dintre cei 22 de aminoacizi existenti in structura corpului uman, inclusiv sapte din cei opt aminoacizi esentiali, care nu pot fi sintetizati de organism.

Planta mai contine: vitamina A (carotenul), cu efecte benefice asupra vederii, si vitamine din complexul B, indispensabile in buna functionare a celulelor nervoase (aloe vera este singura planta care contine vitamina B12).

De asemenea, contine vitamina C (protejeaza organismul impotriva infectiilor si a efectelor stresului) si vitamina E (are un rol benefic in prevenirea bolilor cardiovasculare).

Remediu impotriva extenuării

Daca nu ai pofta de mancare, te copleseste oboseala si nu scapi de febra, foloseste o licoare cu aloe vera, foarte apreciata pentru proprietatile antibiotice si tonice.

