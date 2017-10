Castravetii au un continut mare de apa (95%), enzime, vitamine (A, B1, B2 si C), sodiu, potasiu, calciu, fosfor, fier, zinc, mangan si iod. O cura cu aceasta leguma este extrem de indicata deoarece este un bun depurativ, ajutand la evacuarea apei retinute, dizolvarea acidului uric si la eliminarea substantelor toxice din organism. In plus, are efect antiinflamator.

foto interior si prima pagina: giedre vaitekune, Shutterstock.com

Orice persoana stie ca intr-o cura de slabire cel mai important lucru este sa elimini si nu sa depui. Castravetele este leguma perfecta pentru curatarea tractului digestiv, pentru ca stimuleaza si usureaza tranzitul intestinal, o problema des intalnita la multe femei, mai ales in perioadele de dieta, dar si in timpul sarcinii si al menopauzei.

Fiind saraca in calorii, doar 10 kcal la 100 de grame, aceasta leguma poate fi consumata in orice cantitate doriti.

Continuarea pe Realitatea.net