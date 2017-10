Gabriel Garcia Marquez s-a stins din viata pe data de 17 aprilie 2017; inainte de moartea sa, ilustrul laureat al premiului Nobel pentru cultura, si-a declarat oficial retragerea din viata publica cu o scrisoare de ramas bun pe care a trimis-o tuturor persoanelor dragi din viata lui si iubitorilor de literatura.

foto interior si prima pagina: Wikipedia

Va invit sa o cititi si sa o impartasiti cu cei dragi; poate face o schimbare majora in modul in care priviti viata:

"Daca Dumnezeu ar uita pentru o clipa ca sunt o papusa de carpa si mi-ar darui o farama de viata, probabil nu as spune tot ce gandesc, dar cu siguranta as gandi tot ce spun. As aprecia lucrurile nu prin ceea ce valoreaza, ci prin ceea ce semnifica. As dormi putin si as visa mult deoarece cu fiecare minut in care inchidem ochii pierdem 60 de secunde de lumina.

As merge cand altii se opresc, m-as trezi cand altii dorm. As asculta cand ceilalti vorbesc si as mai savura o inghetata cu ciocolata!

Daca Dumnezeu mi-ar darui putina viata, mi-as pune haine simple, m-as intinde la soare pe burta, dezvelindu-mi nu numai corpul, ci si sufletul.

Doamne, daca as avea o inima, ti-as scrie toata ura pe o bucata de gheata si as astepta sa iasa soarele sa o topeasca. As picta pe stele un poem de-al lui Benedetti cu un vis al lui Van Gogh... si un cantec al lui Serrat ar fi serenada pe care as oferi-o lunii.

As uda trandafirii cu lacrimile mele ca sa simt intepatura dureroasa a spinilor si sarutul vindecator al petalelor.