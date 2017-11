Ingerii sunt mereu cu noi. Sunt fiinte celeste de dragoste si lumina pura, divina. Ingerii sunt aici pentru a ne proteja, a ne vindeca si a ne ajuta.

Fiecare dintre noi are ingeri pazitori; poti avea unul sau mai multi si intotdeauna poti primi mai multi ingeri care sa aiba grija de tine. Acesti ingeri ne-au ales si sunt aici pentru a ne calauzi in vietile noastre din momentul in care ne-am nascut pana cand vom pleca de pe acest pamant.

Ingerii ne accepta deciziile, chiar si pe cele mai putin bune. Cu toate acestea, ei vor incera sa ne indrume intotdeauna pentru a face schimbari pozitive.

Nu este necesara nicio pregatire pentru a lucra sau a comunica cu ingerii pazitori. Nu exista rugaciuni sau invocari formale, este nevoie doar de o dorinta sincera de ajutor. Poti apela la ingerii tai in orice moment. Singurul lucru necesar este dorinta sincera de indrumare si ajutor.

Cele mai comune forme de comunicare intuitiva includ gandurile, ideile, inspiratiile si visurile tale. Multi oameni ignora aceste mecanisme intuitive, insa intelegerea unor forme neasteptate de comunicare cu ingerii este foarte utila. Iata care sunt cele mai intalnite modalitati neasteptate prin care ingerii aleg sa comunice. Depinde de tine sa urmezi indrumarile lor pentru a crea fericirea pe care o meriti cu adevarat.