Viata este precum o padure complicata, fara atentionari de pericol, semne sau drumuri stabilite. Uneori, simti ca si cum ai fi singura in aceasta lume... si nu ai nicio idee de cum ai ajuns unde esti, unde vei merge mai departe si ce va trebui sa faci pentru a supravietui.

foto interior si prima pagina: Shannon Shepard Shutterstock

Cand simti ca esti pe punctul de a cadea in prapastie, iata cateva lucruri de luat in considerare:

1. Respira profund si apreciaza unde te afli

Totul ar putea parea ca o padure infioratoare pentru tine insa, daca te uiti atent, gasesti frumusete la orice pas. S-ar putea sa observi animale. S-ar putea sa vezi verdeata sau flori rare - pe care nu le-ai fi vazut niciodata daca nu te-ai fi pierdut. Nu toate lucrurile sunt la fel de rau pe cum par. Tot ce se intampla in viata poate fi frumos daca stii unde sa te uiti.

2. O poveste complicata este o poveste mai speciala

Nu ar fi frumos ca, intr-o zi, sa stai pe scaunul tau si sa te gandesti la cat de multe amintiri ai facut in aceasta viata? Cate drumuri ai strabatut, cate decizii ai luat, cate nopti nedormite ai avut. Daca ai fi avut un traseu lin nu ar mai fi nimic de povestit.

3. Poate acesta este doar un semn pentru a face un pas in spate si a te relaxa

Intr-adevar, esti pierduta. Se intampla atat de multe lucruri in viata ta. Poate ca trebuie sa faci un pas in spate. Poate ca nu esti pierduta... ci acesta este un loc in care sa te relaxezi.