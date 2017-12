Consuma aceste alimente anti-inflamatoare daca vrei sa ai o dieta alimentara santoasa sau daca ai trecut printr-o accidentare sau ranire de curand. Aceste alimente ajuta vindecarea.

Alimentele precum ananasul sau usturoiul ajuta vindecarea, luptand cu inflamatia din organism. Deci, fie ca te recuperezi dupa o intindere musculara, fie ca ai avut ghinionul sa iti rupi piciorul, nutritia te poate sustine in vindecare.

Daca alegi sa consumi alimente anti-inflamatoare, sustin specialistii in nutritie citati de Further More, sanatatea ta are numai de castigat.

Alege o dieta alimentara sanatoasa cu alimente anti-inflamatoare si condimente ce ajuta vindecarea

Exista trei faze ale procesului inflamator: faza initiala cand se intampla trauma, faza coagularii cand tesutul distrus este inlaturat si fluxul sanguin creste in zona si faza de remodelare pe termen lung, cand corpul se reface si construieste tesut nou.

