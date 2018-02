Ginsengul poate imbunatati circulatia, poate atenua disconfortul cauzat de menopauza prin cresterea nivelului de estrogen, inhiba tumorile canceroase si normalizeaza tensiunea arteriala.

Potrivit „Noii biblii a vitaminelor“, semnata de Earl Mindell si Hester Mundis, marele plus al ginsengului este ca ajuta la asimilarea vitaminelor si mineralelor, actionand ca un stimulent al glandelor endocrine.

Conform aceleiasi surse, „pentru eficienta maxima este bine sa fie luat pe stomacul gol – de preferinta inainte de micul dejun – sau cel putin cu o ora inainte sau dupa masa“.

Vitamina C poate interfera cu absorbtia ginsengului, astfel ca aceia care iau si suplimente de vitamina C e bine sa puna o distanta intre ele de doua ore, scrie bzi.ro. Nu sunt recomandate mai mult de sase capsule de 500 mg de ginseng pe zi. In cazuri rare, ginsengul poate provoca sangerari femeilor aflate la menopauza.

