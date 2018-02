In timpul unei zile fara prea multa miscare, o femeie poate arde cam 40 g grasimi – deci, doar o parte din cat consuma. In mod obisnuit, mesele noastre contin in jur de 70 g grasimi pe zi (chiar si 120 g in weekend). Asta inseamna ca, zilnic, dobandim mai multe grasimi decat putem pierde. Din pacate, surplusul ramane si se depune pe fese, coapse si solduri.

foto interior si prima pagina: Syda Productions Shutterstock

De aceea, este nevoie de o dieta care sa dea rezultate: adica limiteaza aportul de grasimi la un nivel scazut de acizi grasi mono si polisaturati, care se ard mai usor de catre organism. Totodata, consuma alimente cu un nivel crescut de carbohidrati (fructe si cereale) si proteine, care necesita mai multa energie pentru a fi digerate si asimilate de catre organism, ducand la o imbunatatire a metabolismului.

Astfel, daca organismul invata sa arda mai rapid grasimile, in final vei putea scapa zilnic de cele 70 g. Iar daca faci si multa miscare, acestea se vor arde si mai rapid.

