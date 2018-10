Conform Organizatiei Mondiala a Sanatatii (OMS) peste 10% din populatia planetei sufera de diferite forme de depresie, insa o mare parte nu recunoaste simptomele acestei afectiuni sau este suficient de bine informata cu privire la posibilitatile de tratament existente.

Simptomele depresiei pot fi divizate in 2 mari categorii:

- simptome psihice si emotionale;

- simptome fizice.

De regula, aceste sentimente sunt exagerate si apar in situatii inadecvate. Sentimentul de vinovatie poate aparea la savarsirea unor greseli minore, neidentificate de cei din jur, sau in situatii care nu tin de cel in cauza; persoana depresiva are intentia de a se considera invinovatit/vinovat pentru greselile altor persoane.

