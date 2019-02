De cate ori nu ti-ai spus ca gandurile negative sunt "doar o parte importanta a vietii"? Chiar si asa, trebuie sa inveti sa le controlezi, sa nu le permiti sa te copleseasca. In aceasta viata petrecem mult mai mult timp concentrandu-ne pe lucrurile negative decat sa incercam sa scapam de acesti monstri care nu ne permit sa traim cum ne dorim.

Cand gandesti negativ, te pregatesti pentru esec. Cu cat te concentrezi mai mult asupra reusitelor tale cu atat este mai bine pentru sufletul tau. Refuzand sa iti hranesti partea intunecata a lucrurilor intelegi ca iti poti recastiga puterea asupra mintii tale, asupra sufletului tau.

Iata care sunt cateva dintre lucrurile pe care trebuie sa le faci pentru a scapa de gandurile negative; aceste sfaturi sunt extrem de simple, insa vor face o diferenta uriasa in viata ta, in modul in care percepi anxietatea si in viitorul pe care alegi constient sa il traiesti. Cu cat pui mai multe dintre aceste sfaturi in practica cu atat vei observa ca gandurile negative vor disparea.

1. Alege sa fii buna cu tine. Nu uita cat de important este sa fii atenta cu sufletul tau. Nu permite mintii tale sa iti spuna ca nu meriti sa fii iubita (de catre tine sau de catre o alta persoana).

2. Identifica de unde provin aceste ganduri negative astfel incat sa reusesti sa lupti cu problemele.

3. Discuta ceea ce simti cu persoanele care tin la tine. Nu esti singura si nu vei fi niciodata.

4. Renunta sa mai iesi cu oameni cu suflet toxic, care te trag in jos. Nu permite nimanui sa iti spuna ca esti lipsita de valoare.

5. Gaseste o pasiune creativa pentru a iti exprima durerea. Uneori un hobby te poate ajuta sa spui ce ai pe suflet mai bine decat crezi.

6. Ia o pauza cand simti nevoia. Inceteaza sa te mai superi. Incearca sa gasesti timp si pentru tine, sa te relaxezi... sa nu faci nimic.

7. Asculta melodiile preferate care iti pun zambetul pe buze. Muzica este una dintre principalele activitati care iti pot influenta starea de spirit.

8. Poarta conversatii pozitive cat mai des cu putinta. In acest sens vei dezvolta o mentalitate pozitiva pe masura ce va trece timpul.

9. Modifica-ti limbajul corpului. Observa cu adevarat modul in care vorbeste corpul tau. Esti tot timpul incruntata? Stai dreapta? Zambesti des?

10. Scrie pe o foaie gandurile negative, apoi rupe acea foaie. Aceasta este o dovada a puterii tale - tu faci tot ce poti si asta este tot ce conteaza la sfarsitul zilei.

11. Incearca sa meditezi. Chiar daca nu crezi in puterea meditatiei, merita sa ii dai o sansa. Seara de seara, cateva minute pentru a iti elibera mintea de toate gandurile acumulate de-a lungul zilei. Meditatia este unul dintre cele mai puternice instrumente pe care le putem folosi pentru evolutia sufleteasca.

12. Ai grija de tine. Mananca sanatos, fa miscare, aranjeaza-te. Cu cat ai mai multa grija de corpul tau cu atat te vei simti mai bine.

13. Apara-te atunci cand cineva spune un lucru urat despre tine. Tu esti tot ce ai, nu mai permite nimanui sa ti se adreseze nepotrivit.

14. Invata sa spui "Nu". Nu face lucruri pe care nu iti doresti sa le faci. Cunoaste-ti limitele.

foto: Zolotarevs, Shutterstock