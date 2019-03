Sunt sigura ca ai auzit despre tehnici de respiratie, recomandate des in cazul episoadelor de stres, insa exista si alte metode mult mai usor de pus in practica.

Ingrijorarea face parte din viata noastra, este ceva firesc, care apare atunci cand te confrunti cu diferite situatii si probleme. Gandurile care te incearca zilnic te ajuta sa vezi dincolo de aparente, sa gasesti mai usor rezolvari si sa evoluezi… insa tendinta de a-ti face griji constant devine nociva in momentul in care se transforma in anxietate.

Starea constanta de anxietate iti afecteaza in mod negativ activitatile pe care le desfasori zilnic si exista riscul sa ramai blocata, sa esuezi in tot ce iti propui sa faci si sa te desconsideri. Insa partea buna este ca exista cateva metode neconventionale de a scapa de anxietate.

Un dus rece te ajuta sa te relaxezi

In momentul in care suferi de anxietate, mintea are tendinta sa genereze foarte multe ganduri negative, iar un dus rece te poate ajuta sa te “trezesti” la realitate. Sigur ca senzatia nu este una foarte placuta, insa aceasta metoda este foarte eficienta.

