5 obiceiuri matinale care te vor face mai fericita

Si tu ai sarit peste antrenamentul de azi dimineata? Si noi la fel! De aceea ne-am gandit la micile lucruri care ne-ar putea alunga sentimentul de vinovatie si am gasit 5 obiceiuri matinale care te vor face sa te simti mai fericita.

Fa-ti o lista cu lucrurile pe care ai vrea sa le faci astazi

In loc sa astepti pana cand ajungi in fata computerului de la birou, mai bine fa-ti o lista a lucrurilor pe care vrei sa le faci si programeaza-le cat mai devreme in cursul diminetii, imediat dupa ce te trezesti. Programarea te ajuta sa-ti dai seama de cat de mult timp ai la dispozitie si de cat timp ai nevoie pentru a le face. Avand o viziune de ansamblu a intregii zile poti sa-ti programezi cel mai bun interval orar in care sa faci lucrurile pe care vrei sa le faci.

Urmareste realizarea obiectivelor culinare din regimul tau alimentar

Indiferent daca urmezi sau nu o dieta, este bine sa urmaresti sa consumi cantitatea minima recomandata de fructe si legume in fiecare zi, acestea fiind cheia unei stari de bine.

foto main: Svitlana Sokolova, Shutterstock