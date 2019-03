10 lucruri care iti vor aduce mai multa satisfactie decat Like-urile de pe Instagram

Il folosim zilnic, am devenit chiar dependenti de el si nu ne mai imaginam viata fara scrollurile de rigoare de pe… Instagram, caci la el ne referim.

Lansata in 2010, aceasta aplicatie a castigat repede pupularitate, in special in randul business-urilor. Pe data de 6 octombrie, aplicatia avea deja peste 1 milion de utilizatori, o performanta pe care Twitter a reusit-o abia dupa 2 ani.

Insa noi iti propunem altceva! Cum ar fi sa petreci cat mai putin timp uitandu-te la ecrane si mai mult observand ce se intampla in jurul tau? Crezi ca ai putea?

Si ca sa spargem gheata, in randurile urmatoare propunem cateva activitati care valoreaza mai mult decat 1000 de like-uri pe Instagram.

Parcurile sunt grozave in orice anotimp. Iesirile in aer liber, la fel.

foto main: Jirapong Manustrong Shutterstock