Ce spun cercetătorii despre suplimente alimentare și vitamine, dincolo de credințele populare

Mulți dintre noi preferă să ia vitamine după ureche în speranța că starea lor de sănătate se va îmbunătăți. În acest sens, un studiu ne explică ce sunt suplimentele cu vitamine și care este utilitatea lor.

Oamenii de știință de la St. Michael's Hospital and the University of Toronto au realizat un studiu care se bazează pe analiza datelor publicate între 2012 și 2017 despre suplimenteșe cu vitamine. Iar concluzia la care au ajuns cercetătorii este că vitamina C, vitamina D și suplimentele de calciu nu au niciun beneficiu real pentru sănătatea oamenilor.

De asemenea, cercetătorii nu au găsit nicio dovadă care să ateste faptul că vitaminele au vreun efect în lupta cu bolile cardiovasculare, infarctul sau moartea prematură.

„Am fost surprinși să descoperim atât de puține efecte pozitive în cazul celor mai populare suplimente consumate de oameni", a explicat Dr. David Jenkins, autorul principal al studiului.

