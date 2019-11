La ce ar trebui sa renunte fiecare semn zodiacal in 2020 pentru un an magic

2020 poate fi cel mai frumos an de pana acum daca renuntam la anumite lucruri care ne tin in trecut, care continua sa ne hraneasca inima si sufletul cu durere, tristete, ganduri negative si care nu ne permit sa traim asa cum ne dorim.

Iata la ce trebuie sa renunti in 2020 in functie de zodia in care te-ai nascut pentru a trai viata pe care ti-o doresti:

Berbec

Ar trebui sa renunti la furia pe care o simti pentru oamenii care ti-au facut rau. Invata sa accepti ce s-a intamplat, sa ierti nu pentru ca ei ar merita iubirea ta, ci pentru ca sufletul tau merita sa fie din nou fericit si mergi mai departe.

Taur

Ar trebui sa renunti la frica de schimbare. 2020 poate fi anul tau in ceea ce priveste viata profesionala, te asteapta atat de multe drumuri minunate pe care sa mergi, proiecte de care sa te ocupi si visuri pe care sa ti le implinesti. Nu ramane acolo unde este cald si bine.

Gemeni

Ar trebui sa renunti la vina pe care o simte sufletul tau pentru greselile facute in trecut. Inceteaza sa te mai invinovatesti pentru tot ce s-a intamplat; daca nu mai poti schimba nimic, este momentul sa spui "Stop, inima mea nu merita asta", sa iti inveti lectiile si sa mergi mai departe cu viata ta.

Rac

Ar trebui sa renunti la dorinta pe care o simti de a face pe plac tuturor. Trebuie sa accepti ca nu esti responsabila pentru fericirea oamenilor din jurul tau; poate suna putin egoist, dar trebuie sa inveti sa te pui pe primul loc, sa faci din fericirea ta o prioritate.

Leu

Ar trebui sa renunti la obiceiul de a afisa o viata perfecta. Toti oamenii au probleme, toti oamenii se confrunta cu griji, stres si dificultati din cand in cand. Nu te teme sa iti arati vulnerabililtatea si sa vorbesti despre ceea ce simti.

Fecioara

Ar trebui sa renunti la dorinta pe care o simti de a avea dreptate tot timpul. Imbratiseaza faptul ca nu stii totul si invata sa le permiti oamenilor din jurul tau sa isi spuna punctul de vedere pentru ca poti invata lucruri noi de al ei si, cel mai important, poti descoperi alte unghiuri ale anumitor situatii.