De ce simti ca ai mintea in ceata: Explicatia unui neurolog

Lipsa de concentrare, ezitarile si lapsusul sunt semnele unei minti confuze. In aceasta perioada este posibil sa te confrunti mai des cu astfel de probleme.

Nu-i deloc placut sa te trezesti ca nu mai poti face chiar si lucruri banale, ca nu te poti concentra si ca nu poti gandi limpede. Neurologul Priyank Khandelwal, profesor asistent de neurologie la Rutgers New Jersey Medical School, spune ca exista cateva motive pentru care simti ca ai mintea in ceata in aceasta perioada.

„Cand cineva este mai nelinistit si, drept rezultat, mai distras, atunci se poate simti mai lipsit de energie decat in zilele normale. Este ceea ce oamenii numesc minte in ceata. Chiar acum, ingrijorarea persistenta despre coronavirus a devenit un musafir nepoftit in carantina noastra, fiind amplificata si de faptul ca nu ne putem intalni cu ceilalti decat prin conexiuni video, iar rutina noastra s-a modificat in mare masura”, explica Khandelwal.

foto main: taramara78, Shutterstock