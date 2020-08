Hummus dulce, noul tau desert preferat: 3 retete simple si delicioase, gata in 10 minute

Stiai ca nautul poate fi gatit si sub forma de desert?

Aceste retete de hummus dulce sunt gata sa iti demonstreze acest lucru. Chiar daca poate suna bizar la inceput, vei descoperi noi arome si noi texturi care vor deveni, in scurt timp, preferatele tale.

Nautul este un aliment bogat in proteine, care iti ofera nutrienti, satietate si energie. Ce ar fi daca l-ai integra in alimentatia ta ceva mai des, chiar si sub forma unui desert absolut divin? Iata cum!

Top 3 retete de hummus dulce pe care le vei iubi de la prima lingurita

1. Hummus dulce „brownie”

Vei avea nevoie de urmatoarele ingrediente:

o conserva de naut

5 linguri de cacao

100 g ciocolata neagra

foto main: Delphine Remy, Shutterstock