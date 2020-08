Dieta mediteraneana: 3 retete delicioase pentru energie si corp tonifiat

Aceste retete mediteraneene nu necesita multe ingrediente si nici nu au un timp de preparare indelungat.

Micul dejun este cea mai importanta masa a zilei. De-a lungul timpului, mama, bunica si chiar si medicii ne-au invatat sa nu sarim peste aceasta etapa. Si au avut dreptate! Daca vrei sa iti incepi ziua in cea mai buna forma, este important sa consumi alimente sanatoase in prima parte a zilei.

Ai zile in care esti lipsita de inspiratie? Iti propunem sa incerci aceste retete delicioase, mai ales daca esti fan al dietei mediteraneene! Sunt bogate in nutrieni si vitamine, usor de preparat si foarte sanatoase! In plus, iti vei incepe ziua cu un mic dejun sanatos, care ii va oferi organismului tau mai multa energie.

Aceste retete mediteraneene nu necesita multe ingrediente si nici nu au un timp de preparare indelungat.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto main: BublikHaus, Shutterstock