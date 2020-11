Reteta de ovaz cacio e pepe a lui Chrissy Teigen: O vei folosi in fiecare dimineata rece de toamna!

Daca ai visat vreodata sa mananci paste la micul dejun, acum ai ocazia. Intr-o formula sanatoasa, dupa reteta lui Chrissy!

Chrissy Teigen ne-a obisnuit cu preparatele sale unice si dragostea pe care o pune in fiecare fel de mancare. Ea este atat de pasionata incat are si un blog culinar, numit sugestiv Cravings (trad. „pofte”).

Pe lista ei cu preparate incantatoare se afla si reteta cacio e pepe, o combinatie clasica in bucataria italiana, pe care a reinterpretat-o in cel mai original mod. Astfel, daca esti de parere ca ovazul gatit nu are niciun gust, lucrurile sunt pe cale sa se schimbe.

Cine spune ca terciul de ovaz poate fi mancat doar in combinatie cu fructe si toppinguri dulci? Chrissy a gasit o varianta mult mai gustoasa, plina de savoare, pentru un mic dejun cald si delicios!

foto main: Anna Shepulova, Shutterstock