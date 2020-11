5 cele mai bune surse de carbohidrati benefici pentru femei

Carbohidratii sunt esentiali pentru buna functionare a organismului, alaturi de grasimi si proteine. De aceea, nu trebuie sa ii omiti complet din alimentatie, ci sa ii alegi pe cei potriviti!

Cine nu iubeste carbohidratii? Acestia se gasesc atat in orez, paste si cartofi, cat si in fructe, paine sau nuci. Ei te ajuta sa iti pastrezi mereu energia si sa poti face tot ce doresti, fara sa te extenuezi. Totodata, este adevarat ca un exces de carbohidrati iti poate aduce si kilograme in plus.

Chiar daca exista zeci de diete care exclud complet sau partial carbohidratii din dieta, trebuie sa stii ca exista si metode mai bune pentru a-ti pastra silueta si sanatatea.

De exemplu, poti renunta la carbohidratii nocivi, precum cei din produsele de patiserie si din zahar, in favoarea carbohidratilor benefici, care iti aduc mai multe avantaje decat un corp armonios.

