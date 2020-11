Pe 30 noiembrie avem Lună Plină și Eclipsă de Lună. Sfatul Universului pentru fiecare zodie în parte

Ziua de 30 noiembrie este una cu adevărat specială pentru că se încheie cu un dublu fenomen astrologic: Lună Plină în zodia Gemeni și o Eclipsă de Lună. Influențată de Mercur, această lună va aduce stări anxioase, emoții incerte și neliniște în suflet.

Eclipsa de Lună care are loc în ultima noapte a lunii noiembrie va aduce un ecou puternic asupra planului emoțional și spiritual. După ce am supraviețuit unui an plin de energii intense, știm cu toții că răbdarea este cel mai bun lucru pe care îl putem cultivă într-o perioadă dificilă.

Iată care este Sfatul Universului pentru fiecare zodie în parte:

Berbec - Învață să ai răbdare

Trebuie să ai încredere în tine, să rămâi optimistă în timp ce lucrezi din greu la visurile tale. Fiecare pas pe care îl faci este un pas către reușită. Ieși din zona de confort pentru un timp, vei vedea cât de bine este și câte lucruri poți realiza.

Taur - Nu uita că rănile tale sunt simboluri ale puterii din sufletul tău

Să nu îți fie niciodată rușine de rănile sau cicatricele pe care ți le-a lăsat viața. O cicatrice înseamnă că durerea a trecut, iar rana este închisă. Înseamnă că ai reușit să mergi mai departe, că ai învățat o lecție, ai devenit mai puternică.

Gemeni - Nu te teme să renunți la măști

Nu te îndoi de tine niciodată. Alege să fii sinceră, să ai încredere în tine, să îmbrățișezi realitatea în care trăiești și să accepți tot ce simți - de la lucruri bune până la lucruri mai puțin bune.

Rac - Nu permite timpului să treacă degeaba

Trecerea timpului pe care nu îl mai poți recupera niciodată este o motivație frumoasă pentru a îți aminti ce este esențial în această lume. Bucură-te de lucrurile mărunte și alege fericirea și recunoștința în fiecare zi.

Leu - Ai încredere în tine

Intuiția va avea întotdeauna logică. Trebuie doar să înveti să o asculți. Să ai încredere în vocea interioară pentru că știe ce să facă, ea este înțelepciune pură.

Fecioară - Fă-ți sufletul fericit

Din când în când, trebuie să ne deconectezi și să mergi în locurile care te inspiră și îți aduc fericire. Să scapi de zgomot și să te concentrezi asupra relaxării sufletului tău.