Luna Noua de pe 4 noiembrie simte teama noastra de schimbare, asa ca preia ea fraiele si da un restart vietii pe care o traim

Universul ne spune sa nu ne fie teama sa sapam adanc in interiorul nostru si sa infruntam ce se ascunde in cele mai intunecate umbre pentru a ne putea vindeca complet.

Luna Noua rasare pe cerul intunecat de noiembrie la ora 23:15 si aduce cu ea o energie incredibil de puternica pentru a ne ajuta sa dam pagina si sa scriem un nou capitol al vietii noastre. Avand loc in semnul misterios al Scorpionului, Luna Noua ne va scufunda adanc in oceanele sentimentelor noastre, permitandu-ne sa iesim simtindu-ne complet alti oameni. Sa renuntam la durere, la suferinta, la trecut si sa mergem mai departe cu viata noastra.

Luna Noua de pe 4 noiembrie rasare in zodia Scorpion

Temele principale ale urmatoarelor zile vor fi despre transformare, renastere, schimbare spirituala si crestere emotionala. Sunt sanse sa descoperim lucruri noi si interesante la noi, sa ne dam seama cine suntem si sa pornim pe un alt drum. Universul ne spune sa nu ne fie teama sa sapam adanc in interiorul nostru si sa infruntam ce se ascunde in cele mai intunecate umbre pentru a ne putea vindeca complet.

Iata ce au pregatit astrele pentru fiecare zodie:

Horoscop Berbec

Aceasta Luna puternica si misterioasa aduce o posibilitate incredibila de transformare. Universul iti permite sa inchizi un capitol dificil, ce a durat prea mult timp, sa dai pagina si sa scrii o alta poveste - de data aceasta incredibil de frumoasa. Nu uita, stiloul este la tine, tu alegi cum vrei sa iti arate viitorul.

Horoscop Taur

In loc sa cauti probleme acolo unde nu exista, nu mai bine incerci tu sa te bucuri de viata pe care o traiesti? Apreciaza lucrurile marunte, invata sa fii fericita cu ce ai si sa fii recunoscatoare Universului pentru toata fericirea pe care a adus-o in viata ta. Prezentul tau este mai frumos ca niciodata, insa te pierzi in detalii si nu reusesti sa iti dai seama ca esti o norocoasa.

Horoscop Gemeni

In urmatoarea peiroada ai ocazia sa descoperi puterea ta mistica, draga mea nascuta in zodia Gemeni. Permite emotiilor Lunii Noi sa patrunda in sufletul tau si sa te ajute sa te redescoperi. Asculta-ti instinctul si fa primii pasi catre o schimbare majora. Viata ta urmeaza sa se transforme.

