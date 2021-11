Psihologii explica de ce sarutul este atat de important in relatiile de cuplu

Psihologii spun ca sarutul este mult mai important decat credem noi atunci cand vine vorba despre relatia de cuplu.

Unul dintre motivele principale pentru care sarutul este important este pentru ca acesta este un precursor al intimitatii. Sarutul este un contact cu o alta fiinta umana, contact ce este incredibil de personal si foarte intim.

Te-ai intrebat vreodata de ce saruturile se simt atat de bine si de ce toata lumea vorbeste despre primul sarut? Exista multe beneficii ale sarutului - nu doar fizice, ci si emotionale si spirituale.

Atunci cand saruti pe cineva, corpul tau raspunde la stimulii fizici, producand mai multa oxitocina, hormonul responsabil cu starea de bine si fericirea.

foto adike, Shutterstock

Beneficiile fizice ale sarutului

Potrivit psihologilor, femeile pun mai mult accent pe un sarut decat barbatii. De asemenea, o persoana atragatoare s-ar putea sa nu aiba nevoie de saruturi asa cum are o persoana care nu se simte bine in pielea ei sau are o stima de sine scazuta. Pentru aceasta din urma, sarutul este o dovada de dorinta din partea celui care o saruta.

Majoritatea cuplurilor se saruta dimineata la iesirea din casa, insa acest obicei devine deja o rutina. Este ca si cum ai lua telefonul atunci cand pleci de acasa sau cand speli farfuriile dupa ce ai terminat de mancat. Cu toate acestea, sarutul continua sa aiba multe beneficii pentru corpul nostru (beneficii de care multi inca nu stim):

- oamenii care se saruta in fiecare zi traiesc cu pana la cinci ani mai mult decat cei care nu o fac;

- sarutul poate ajuta la vindecarea petelor de pe fata si a dermatitei;

- un sarut poate face ca pulsul sa creasca la peste 100 de batai pe minut, ceea ce poate fi la fel de bun ca un antrenament fizic;

- ai nevoie de 29 de muschi ai fetei pentru a saruta pe cineva cu pasiune - ceea ce inseamna ca sarutul lucreaza muschii fetei si previne ridurile.

Beneficiile emotionale ale sarutului

De ce ne sarutam? Pentru ca este o experienta incredibila care ne ajuta sa ne simtim bine. Insa, pe langa beneficiile fizice, avem si cateva beneficii emotionale despre care vrem sa vorbim.

Spre exemplu, gandeste-te ca tii in brate un copilas. Care este primul lucru pe care vrei sa il faci cand iti adoarme in brate sau cand iti zambeste? Nu te poti abtine si vrei sa il saruti pe frunte sau pe obrajori.

Vizionare placuta