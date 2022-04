Semne ale epuizarii mentale pe care nu trebuie sa le neglijezi

Stiai ca in urma unui studiu realizat in Statele Unite, s-a dovedit ca mai mult de 75% dintre angajati au raportat o stare de oboseala la trezire, indiferent de durata si calitatea somnului?

Daca si tu te confrunti cu imposibilitatea de a te trezi dimineata, in ciuda unui somn profund si indelungat, este posibil sa fii epuizata mental.

Epuizarea mentala sau „burnout”-ul, aduce cu ea, dincolo de oboseala fizica extrema, si apatie, cinism si de foarte multe ori, iritabilitate. Cand esti epuizata mental, te simti scursa de orice energie si coplesita de o stare de confuzie sau ceata mentala. Asta se intampla mai ales dupa perioade lungi in care iti mentii creierul in activitate intensa, suprastimulandu-l.

Problema cu oboseala mentala este ca, pe termen lung, ea poate sa iti afecteze capacitatea de gandire, de rezolvare a problemelor, si mai ales de procesare si gestionare a emotiilor. Si in foarte scurt timp asta va duce la relatii disfunctionale cu cei din jur si, intr-un final, la un dezastru – atat in plan profesional, cat si in cel familial si social.

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main unsplash

Vizionare placuta