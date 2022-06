De ce scuzele intarziate iti pot curata sufletul

La finalul fiecarei zile, indiferent de cat de mult efort am depus si cate obstacole am intampinat, este important ca atunci cand punem capul pe perna sa ne simtim in pace si cu sufletul impacat.

Nu este usor. Nu a fost niciodata usor. Dar odata cu trecerea anilor si atingerea maturitatii, ajungem la un nivel de intelepciune care ne motiveaza sa fim mai buni. Si asa incepe un proces intens prin care incercam sa devenim cea mai buna versiune a noastra. Ne dorim sa facem bine, sa ajutam chiar si cu gesturi marunte si o vorba frumoasa, vrem sa ii vedem pe cei din jur fericiti si facem tot ce ne sta in putere pentru a ii vedea zambind mai des. Vrem chiar sa gandim mai frumos despre propria persoana si sa ne iubim mai mult (ce pacat ca nu stim sa facem asta in orice moment al vietii). Si, foarte important, privim intr-un trecut apropiat si invatam sa iertam. Iertarea nu ne face mai slabi, ci, dimpotriva, devenim puternici pentru ca putem face ceva ce altii nu pot sau nu vor. Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

5 Iunie 2022 Echipa Kudika