Ce sa mananci daca te simti tot timpul obosita: acesti nutrienti sunt esentiali pentru sanatatea ta

S-ar putea sa ai nevoie de abilitatile unui detectiv pentru a depista cauza exacta a epuizarii pe care o resimti de mult timp, asa ca nu strica sa consulti un medic. Insa merita sa iei in calcul si un consum mai mare al acestui tip de nutrient.

E o diferenta notabila intre oboseala si epuizare. Oboseala obisnuita cere o ora sau doua in plus de somn, insa epuizarea nu trece usor. Sophia Tolliver, specialista in medicina de familie la Centrul Medical Wexner din cadrul Universitatii de stat din Ohio, descrie epuizarea ca „sentimentul coplesitor ca esti foarte obosit, ca nu esti tu asa cum te stii, sau te simti foarte daramat”.

Daca te confrunti de mult timp cu epuizarea, ai nevoie, cu siguranta, de o consultatie la medic, iar acesta poate solicita analize pentru a vedea daca exista deficiente ale unor nutrienti. Lipsa de fier poate duce, de exemplu, la oboseala.

Nutritionista Lindsey Klein spune ca si un alt element nutritiv poate juca un rol in prevenirea epuizarii: fibrele. „Desi nu ofera energie, acestea ajuta la reglarea energiei”, arata ea. Experta a explicat pentru Well + Good cum ne ajuta fibrele si a oferit cateva trucuri pentru a evita epuizarea.

foto main pixabay

