Alimentele cu efect antiinflamator care te ajuta sa traiesti mai mult

Suferi din cauza inflamatiei? Inflamatia reprezinta raspunsul corpului la factori agresivi precum virusuri, bacterii, dar si substante nocive.

Inflamatia este o afectiune des intalnita, care poate provoca disconfort, dureri articulare si o alterare generala a starii de sanatate.

Indicatiile medicului sunt cel mai important aliat al tau. Alaturi de acestea, poti observa efecte benefice si daca iti schimbi stilul de viata. In primul rand, daca te confrunti cu vicii precum fumatul sau consumul de alcool, renunta la acestea. Alimentatia are si ea un rol deosebit de important pentru a ameliora inflamatia. Iata principalele alimente care au efect antiinflamator:

Fructele de padure. Datorita continutului lor bogat de antioxidanti, fructele de padure inhiba procesele inflamatorii. In plus, antioxidantii au un rol important in regenerarea organismului. Incearca sa le incluzi cat mai des in alimentatia ta, consumate ca atare sau folosite cand prepari un smoothie.

foto main pixabay

Vizionare placuta