Suntem la un pas distanta de finalul acestei ierni. Universul ne pregateste sufletele pentru toate surprizele magice ale primaverii. Este timpul schimbarilor, al transformarilor, al fericirii adevarate.

Ultima Luna Noua a iernii ne pregateste sufletele pentru magia unui nou inceput. Sfatul Universului pentru fiecare zodie. Pe 20 ianuarie, pe cerul rece si intunecat va rasari ultima Luna Noua a acestei ierni ce marcheaza inceputul unui nou ciclu lunar si incurajeaza toate inimile la un nou inceput, punand in lumina incredibila energia puternica, aproape magica, a Pestilor. Luna Noua este cel mai bun moment al lunii pentru a manifesta tot ceea ce ne dorim sa atragem in urmatoarea perioada.

Universul ne pregateste sufletele pentru toate surprizele magice ale primaverii. Iata care este sfatul lui pentru fiecare zodie in parte:

Horoscop Berbec

A venit momentul sa darami toate zidurile construite in jurul inimii tale. Accepta tot ce s-a intamplat, iarta oamenii care ti-au gresit, renunta sa mai privesti catre trecut si vindeca-te cu adevarat. Inima ta are nevoie sa iubeasca din nou, nu o tine departe de fericire.

Horoscop Taur

In aceasta perioada Universul te sfatuieste sa il lasi sa iti arate cat de frumoasa poate fi viata ta. Nu lupta impotriva propriului destin deoarece vei ajunge pe un drum care nu iti va placea deloc. Ai incredere in divinitate, are un plan minunat pentru tine.

Horoscop Gemeni

Iesi din zona de confort si experimenteaza; traieste, bucura-te de viata si nu te mai gandi la ce spun sau fac alti oameni. Nu iti fie frica de lucrurile noi, ele te ajuta sa evoluezi si sa te descoperi. Acum poti trai asa cum iti doresti.

Horoscop Rac

Nu mai lupta impotriva destinului. In aceste momente nu faci nimic altceva decat sa pui bete in roate Universului si sa nu ii permiti sa iti arate care este drumul pe care trebuie sa mergi. Nu uita, tu singura pierzi timp pretios alergand departe de fericirea adevarata.

Horoscop Leu

Fa un pas in spate si invata sa te bucuri de calatorie; nu mai alerga cu pasi repezi catre destinatia finala, aceasta se va intampla la un moment dat. In aceste momente nu faci nimic altceva decat sa iti furi singura fericirea. Asadar, invata sa apreciezi clipa de acum si sa te bucuri de drumul pe care mergi.

Horoscop Fecioara

Acum este momentul sa iti faci putina ordine in ganduri si in sentimente si sa iei decizii importante in ceea ce priveste viata personala. Nu uita, alegerile sunt la tine; nimeni nu are dreptul sa iti spuna cum sa iti traiesti viata sau ce te face fericita.

Horoscop Balanta

Elibereaza-te de tot ce s-a intamplat in trecut. Nu te mai intoarce acolo unde nu mai exista nimic in afara de durere si tristete si nu iti mai face rau singura. Mergi mai departe, putin cate putin, si incearca sa iti refaci viata concentrandu-te pe ceea ce traiesti acum.

