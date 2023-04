Cum să eviți burnout-ul explorându-ți pasiunile

Conform specialiștilor, burnout-ul este un sindrom psihologic care apare că un răspuns prelungit la factorii de stres cronici interpersonali, în mod special, de la locul de muncă. Tot mai multe persoane se confruntă sau sunt supuse riscului de a se confrunta cu aceasta afecțiune ce are că și consecinte epuizarea, ineficienta, lipsa de motivație, și altele.

O modalitate eficientă prin care poți evita burnout-ul este explorarea pasiunilor pe care le ai, iar acest lucru l-am aflat pe propria piele. Înainte de a lucre în domeniul beauty, eram o corporatistă de carieră. Make-up-ul a fost multă vreme doar o pasiune, însă după mulți ani în care am muncit uneori până aproape de epuizare am decis să îmi explorez această latură. Și bine am făcut, dar aceasta este o altă poveste.

Iată 3 modalități – din experiență personală, ca angajat, dar și ca antreprenor - prin care poți evita burnout-ul explorându-ți pasiunile:

1. Călătorește. Daca ești pasionat de călătorii, aceasta este o modalitate foarte bună de a te deconecta de la job, de a explora și de a te încărca cu energie bună.

2. Ai grijă de sănătatea ta. Când ești perocupat de carieră și ai un program aglomerat, sănătatea este ultimul lucru la care te gândești. Un somn de o calitate proastă, alegerile alimentare nesănătoase și lipsa exercițiilor fizice duc la epuizare.

foto main pixabay

