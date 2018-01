Un mic dejun echilibrat este o sursa importanta de energie fizica si mentala, necesara nu numai pentru a incepe bine ziua. Acest lucru depinde de cum te vei simti, ce vei manca si daca nu vei manca prea mult pe parcursul zilei. Pentru a avea energie si pentru a te simti bine, micul dejun ar trebui sa fie nutritiv, benefic si delicios! Dr. Serban Damian, expert al campaniei „Mousse si suc 100% - aici sunt vitaminele istete!” ne ofera cateva sfaturi referitoare la ceea ce este recomandat sa mancam in diminetile friguroase.

Terciul de ovaz – o alegere excelenta nu doar pentru cei care sunt in graba!

Micul dejun nu ar trebui sa furnizeze organismului doar energie, ci sa trezeasca si sistemul digestiv. De asemenea, dupa orele dormite in timpul noptii, in care stomacul nu a primit niciun aport, trebuie sa-i furnizezi nutrientii necesari pentru a-si activa procesele metabolice.

„Pentru a evita gustarile calorice, micul dejun trebuie sa fie bogat in carbohidrati, care vor asigura un boost de energie si vor accelera metabolismul. Alimentele ar trebui sa contina proteine si fibre importante pentru activitatea sistemului digestiv, care ajuta la reglarea apetitului si protejeaza impotriva bolilor cardiovasculare. Prin urmare, alegerea ideala pentru micul dejun este terciul de ovaz, foarte bogat in vitamina B. Un terci de ovaz cald reprezinta alegerea perfecta pentru micul dejun in diminetile reci!”, mentioneaza Serban Damian.

Medicii nutritionisti sugereaza ca este recomandat sa alegi si terciul de hrisca, ovaz, mei, orz, orez brun, precum si seminte de amarant. Daca nu ai timp sa gatesti dimineata, poti fierbe cu o seara inainte grauntele spalate in termos, astfel, acestea se vor pastra calde peste noapte, iar dimineata vei manca un terci delicios. O alta modalitate eficienta din punct de vedere al timpului este de a pune cerealele spalate in apa cu o seara inainte, iar dimineata e necesar doar sa incalzesti preparatul.

Potrivit specialistilor, atat pentru adulti cat si pentru copii, cea mai buna alegere este terciul din cereale intregi. Un astfel de mic dejun, in special pe timpul iernii, poate fi aromatizat cu sucuri bogate in vitamine, minerale si fibre, care sunt extrem de necesare pentru organism.

„Dimineata, as recomanda alegerea sucurilor de legume sau a mousse-urilor, pe care le poti lua cu tine si la masa de pranz. Desi micul dejun reprezinta o componenta importanta a alimentatiei zilnice, nu trebuie sa sari peste pranz, cina sau peste o alta masa”, adauga Serban Damian.

Potrivit nutritionistului, elevii care mananca un mic dejun echilibrat sunt mai buni la procesul de invatare, deoarece acumuleaza informatiile mai usor si se concentreaza mai mult. In plus, acestia sunt mai activi, mai puternici si mai rezistenti la stres decat cei care sar peste micul dejun.

Daca dimineata nu gasesti timp sa mananci, bea cel putin un pahar de suc sau un mousse! Este o modalitate perfecta pentru a-ti incepe ziua in forta!

Campania „Mousse si suc 100% - aici sunt vitaminele istete!” este finantata de Uniunea Europeana si Polonia, precum si de Fondul pentru Promovarea Fructelor si a Legumelor si a membrilor KUPS.