Ce ne-am face fara prietena noastra cea mai buna, fara sfaturile sale in miez de noapte si fara glumele sale copilaresti la care radem cu pofta?

Uneori ne lasam purtati de drumul anevoios al vietii si uitam sa le aratam prietenilor nostri cat de mult ii apreciem. De aceea, este bine sa ne facem timp sa ii multumim celei mai bune prietene, trimitandu-i mesaje pline de aprecierea si dragostea noastra.

Mesaje pentru cea mai buna prietena

1. De cand ai intrat in viata mea, mi-ai oferit multe momente de bucurie. Pentru fiecare clipa in care m-ai facut sa rad, m-ai iertat si m-ai incurajat eu iti multumesc!

2. Prietena cea mai buna stie ce gandesti chiar si atunci cand nu vorbesti, intelegandu-ti si cele mai ascunse nevoi, pe cand de multe ori ceilalti nu fac decat sa treaca cu vederea sentimentele tale.

3. Vreau sa stii ca nu am mai intalnit o prietena mai buna decat tine pana acum, si nici nu cred ca asa ceva este posibil din moment ce mi-ai demonstrat ca imi vei fi alaturi indiferent de ce s-ar intampla.

4. Unul dintre cele mai frumoase momente din viata mea a fost cand te-am intalnit pe tine, draga prietena. Fii sigura ca nu il voi uita niciodata!

5. Cand simt ca lumea imi fuge de sub picioare, ca nu ma intelege nimeni, ma consoleaza gandul ca ma pot baza pe tine.

6. Prietenia ta imi aminteste de una dintre bucuriile vietii: iubirea neconditionata pe care mi-o porti chiar si atunci cand gresesc.

7. Datorita tie, draga prietena, am devenit o persoana mai buna. Sfaturile tale mi-au luminat calea cu intelepciunea lor atunci cand ma aflam intr-un impas.

Foto interior si prima pagina: Prietene, Shutterstock.com

8. In ciuda obstacolelor cu care ma confrunt, gandul la tine ma face sa zambesc mereu si astfel uit de grijile vietii.

9. In fiecare zi ma uimesti cu bunatatea si cu loialitatea ta, aratandu-mi ca viata poate fi intr-adevar frumoasa si intarindu-mi speranta ca oamenii se pot schimba in bine.

10. Tu esti cea care m-ai ajutat sa-mi implinesc visurile, sustinandu-mi fiecare decizie, dar si aratandu-mi unde am gresit. De aceea, iti promit ca te voi purta in inima mea mereu, in ciuda tuturor conflictelor pe care le vom intampina.

11. Sunt sigura ca fara prietenia ta viata nu ar mai fi la fel de frumoasa. Nu voi uita niciodata faptul ca mi-ai alinat suferinta si ca mi-ai redat pacea sufleteasca.

12. Cu greu gasesti prieteni adevarati, motiv pentru care iti sunt recunoscatoare ca ai intrat in viata mea, aducand o raza de lumina care sa-mi spulbere tristetea.

13. Nimic nu se compara cu devotamentul celei mai bune prietene. Stie cand sa iti deschida ochii fara sa te raneasca si sa te sustina cand toti ceilalti nu o fac.

14. Cand sunt cu tine ma simt in largul meu caci stiu ca pot fi eu insami, fara sa-mi ascund defectele. Ba mai mult decat atat, iti sunt recunoscatoare ca imi atragi atentia asupra imperfectiunilor mele si ca ma ajuti sa le indrept.

15. Desi totul in vietile noastre e relativ, prietenia este pentru totdeauna. Iti multumesc pentru tot, pentru noptile lungi si albe, pentru rasete, pentru filmele siropoase, pentru tot ceea ce esti si tot ceea ce m-ai ajutat sa devin.

16. N-as fi reusit nici jumatate din lucrurile de pana acum daca nu te-aa fi avut langa mine. M-ai ajutat si m-ai sprijit la greu, m-ai ascultat, mi-ai dat mii de sfaturi si pentru asta voi fi recunoscatoare mereu.

17. Iti multumesc ca faci din orice situatie una memorabila! Iti multumesc ca ma protejezi si mai ales ca ma faci sa rad cu lacrimi. Nu stiu cum se descurca ceilalti oameni, dar viata mea este mai buna de cand te am pe tine ca prietena.

18. Am visat la o prietenie ca a noastra de cand eram un copil si acum o pot recunoaste, sunt un om fericit si implinit. Sper sa ramanem la fel pana la batranete, cu acelasi simt al umorului si aceeasi legatura stransa.

19. Ma pot destainui tie cu orice problema as avea si tu mereu esti acolo pentru mine. Nu stiu ce am facut sa merit o prietena atat de buna, dar sunt recunoscatoare zi de zi pentru aceasta legatura speciala.

20. As calatori toata lumea alaturi de tine, prietena mea! Sigur ne-am distra la nebunie pentru ca de fiecare data cand suntem impreuna, distractia e la cote maxime!

21. Chiar daca nu am avut o sora, Dumnezeu a avut grija si mi te-a dat pe tine. Sunt un om mai bun de cand te cunosc, mai linistit, mai calm si mai fericit. Iti multumesc, prietena mea!

22. Poate nu iti arat suficient de des, dar insemni enorm pentru mine! Prietenia noastra este unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au intamplat.

23. Esti prima persoana langa care ma simt cu adevarat EU. Pot fi asa cum imi place fara sa imi fie teama ca ma vei judeca. Iti multumesc, draga mea prietena! La cat mai multe zile cu soare, impreuna!

24. Iti trasmit ganduri bune, draga mea! Sunt atat de norocoasa sa te am si ii multumesc Cerului ca ai venit in viata mea, chiar atunci cand aveam cea mai mare nevoie. Te imbratisez si ii doresc numai zile senine!

25. Cand ma simt la pamant, esti primul om caruia vreau sa ii povestesc ce mi s-a intamplat. Cand ma simt in al Noulea Cer, tot la tine vin si iti impartasesc fericirea mea. La fel si eu, voi fi langa tine la bine si la rau, prietena mea draga!

26. Chiar daca am avut si momente mai dificile, momente in care n-am stiut sa gestionez situatia, tu stii ca iti doresc tot binele, toata fericirea si toata iubirea din lume. Iti multumesc pentru cea mai frumoasa prietenie!

27. Tu m-ai facut sa vad lumea in culori, intr-o perioada in care vedeam doar gri in jurul meu. Mi-ai facut viata o calatorie exceptionala pe care sunt de-a dreptul mandra sa o impart cu tine.

28. Nu am cuvinte suficiente si nici timp la dispozitie sa iti spun cat insemni pentru mine. Viata mea pur si simplu n-ar fi fost la fel daca nu faceai parte din ea!

29. Esti un om atat de onest si de bun incat ma intreb ce am facut sa merit o prietenie atat de minunata ca a noastra. Ma simt de-a dreptul privilegiata ca ma pot numi prietena ta.

30. Esti prima persoana la care merg atunci cand ma apasa ceva, cand simt ca nu mi-e bine sau cand am ceva de povestit. Iar tu stai langa mine si ma asculti de fiecare data fara sa te plangi. Imi oferi din timpul tau si din experienta ta in fiecare zi iar eu nu stiu cum sa iti multumesc pentru asta. Esti ingerul meu pazitor!

31. Ma inspiri prin increderea ta in sine, prin spiritul tau optimist si prin lucrurile admirabile pe care le faci. Esti un exemplu pentru mine, imi esti sfatuitor, imi esti o prietena de milioane si, la finalul zilei, imi esti familie.

32. Iti multumesc ca ma accepti asa cum sunt, cu bune si cu rele, cu defecte, cu momentele stresante sau tensionate. Nu m-ai lasat niciodata cand mi-era greu sau cand treceam printr-un episod dureros. Ai stat langa mine zi si noapte si mi-ai adus zambetul pe buze. Te iubesc, prietena mea draga!

33. Voi fi langa tine, umar la umar, orice s-ar intampla pe lumea asta. Vom trece impreuna prin furtuni, prin dezamagire, prin tristete dar mai ales, te voi tine de mana cand fericirea, voia buna si entuziasmul vor fi la cote maxime. Pentru ca asta inseamna o prietenie frumoasa, o prietenie unde nu exista TU sau EU, ci NOI.

34. Vreau sa stii, prietena mea, ca sunt deosebit de mandra de tine. Esti o femeie puternica, o femeie capabila, o femeie plina de viata si mi-as dori sa nu uitit asta absolut niciodata. Iar daca va fi vreodata cazul, eu sunt langa tine sa iti reamintesc cat esti de speciala.

35. O data ce te-am intalnit, am descoperit ce inseamna o legatura umana deosebit de stransa. Mi-am dat seama ca esti sufletul meu pereche, noi dau gandim aceleasi lucruri, avem aceleasi preferinte si ne traim vietile in acelasi ritm. Ma simt binecuvantata sa te am langa mine in aceasta calatorie plina de imprevizibil numita “Viata”.

36. Daca m-ai fi intrebat acum ceva timp, probabil as fi spus ca prieteniile acelea perfecte din filme nu exista. Dar tu mi-ai demonstrat contrariul. Sunt cel mai norocos om din toata lumea! Sunt norocoasa pentru ca imi pot impartasi experientele si trairile cu un suflet atat de bun ca al tau.

37. Iti multumesc, prietena mea! Esti omul care ma intelege perfect, stie exact ce simt si ce gandesc. Stii cand sa ma certi, stii cand sa ma mangai si mai ales cand am nevoie de o doza buna de ras. Pamantul este un loc mai bun si mai frumos de cand ii umbli tu meleagurile! Te iubesc, draga mea!