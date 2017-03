Foto: FCSCAFEINE, Shutterstock

8 semne ca ai puteri magice

Oamenii spun ca se simt relaxati in preajma ta

Despre puterea de auto-vindecare a trupului nostru se vorbeste mult in ultima vreme. Dupa cum se vorbeste si despre capacitatile latente precum telepatia sau vederea la distanta, existente in fiecare dinre noi sau despre faptul ca totul in Univers, inclusiv noi, este energie. Pentru a putea experimenta toate acestea, pentru a ne trezi si iesi din modul pilot automat, este nevoie sa eliminam tiparele de gandire si emotiile negative si sa avem un anumit stil de viata. Iata opt semne care arata ca incepi sa iti accesezi puterile magice.

Atunci cand incepi sa comunici cu sinele tau superior si sa descoperi cine esti cu adevarat, iti este foarte usor sa te accepti asa cum esti dar si sa ii accepti pe ceilalti. Oamenii pot fi ei insisi langa tine, fara teama de a fi etichetati sau judecati.

Te imbolnavesti rar

Nu am fost niciodata o persoana bolnavicioasa insa de cand am inceput sa practic terapii alternative, m-au ocolit chiar si racelile. Conceptul de inaltare si evolutie prin suferinta si boala este des intalnit. Cred insa ca nu este absolut necesar sa trecem prin momente grele pentru a evolua din punct de vedere sufletesc.

Atunci cand te afli in locuri publice, simti o agitatie in stomac

Persoanele empatice care sunt in contact in mod constient cu fluxul energiei universale, sunt mult mai sensibile la energia celor din jur. Aglomerarile umane reprezinta un amestec de energii la care este usor sa te conectezi daca nu esti atenta. Antidotul este sa iti imaginezi ca te inconjoara o sfera luminoasa, prin care nimic negativ nu poate patrunde.

Strainii isi deschid sufletul in fata ta mai mult decat o fac in fata altor oameni

Cu totii receptam, chiar si inconstient, energia celorlalti oameni. Simtim persoanele cu inima deschisa, dornice sa ne dea un sfat sau sa ne spriine in momentele grele.

Intotdeauna incerci sa gasesti solutii pentru a face viata celorlalti mai buna

Oamenii sunt in esenta, buni. Atunci cand isi dau seama ca, de fapt, sunt interconectati unii cu ceilalati, existenta lor se desfasoara dincolo de satisfacerea nevoilor personale. Fericirea ta se rasfrange asupra celorlalti dupa cum fericirea lor se rasfrange asupra ta.