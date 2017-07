Meditatia ne ajuta sa ne linistim mintea, sa ne conectam la fiinta noastra launtrica, sa fim mai senine si mai echilibrate, creative si placute dar si sa gasim solutii la diverse probleme. Daca simti insa ca nu este pentru tine ai la dispozitie alternative care vor genera rezultate oarecum similare.

Activitati care te ajuta sa iti gasesti echilibrul

1. Petrece o seara in liniste

Fara televizor, muzica, eventual in tacere.. Ce faci? Cum te simti? Poate fi un pic in afara zonei tale de confort asadar ar fi bine sa incepi cu pasi mici. Important este sa nu te dai batuta.

2. Fa plimbari in aer liber pentru o (foarte) lunga perioada de timp

Foto: Creaturart Images, Shutterstock

Incercam sa fim cat mai eficiente si productive posibil insa golirea mintii nu se intampla neaparat rapid. Mergi mai mult decat faci in mod normal. Acorda-ti timpul necesar pentru a te simti relaxata. Constiinta de sine este ceva care apare in meditatie, dar poate aparea si in momentele pe care le petrecem cu noi insine.