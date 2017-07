In contextul in care viata este din ce in ce mai dinamica si stresanta, iar timpul pare ca se contracta, majoritatea dintre noi incercam sa gasim mici oaze de liniste si pace, in care sa ne reincarcam bateriile si sa o luam de la capat a doua zi. Unii aleg o plimbare pe malul marii pentru a vedea rasaritul de soare, altii asculta muzica, altii conduc pe distante lungi, altii practica yoga, fiecare dintre noi incercam metode variate pentru a scapa de presiunea care ne apasa si de responsabilitatile crescande ale vietii de zi cu zi.

Cei mai multi dintre romanii care practica yoga, au declarat ca o fac pentru respiratie, relaxare, ca tehnica antistress sau pentru flexibilitate, potrivit unui studiu realizat, in perioada 20 iunie – 14 iulie 2017, de PURNA Yoga Academy si Plus Communication, pe un esantion de 265 de persoane care au mers la cursuri sau sesiuni de yoga cel putin o data in viata.

Acelasi studiu releva faptul ca peste 60% dintre respondenti prefera sa mearga la cursurile de yoga, seara, dupa job, iar 4 din 10 se trezesc mai devreme dimineata, inainte de a merge la serviciu, pentru a face meditatie. Mai mult decat atat, majoritatea romanilor (71%) practica yoga, in medie, intre o zi si trei zile pe saptamana. Pe langa respiratie, flexibilitate si relaxare, romanii urmeaza cursurile de yoga si pentru cresterea capacitatii de concentrare, focalizare, atentie si eficacitate, pentru efectele spirituale, pentru durerile de spate, musculare sau pentru imbunatatirea vitalitatii.

Fata de anii anteriori, numarul persoanelor care isi doresc sa inceapa dimineata cu practica yoga este in crestere, intrucat romanii au inceput sa isi seteze un timp personal bine fixat. Acest tabiet le aduce energie si o stare de bine, menite sa ii ajute sa depaseasca sau sa infrunte mult mai relaxati, eficient si cu efort mai mic, ceea ce ziua le aduce. Pentru ei, functioneaza perfect dictonul “ziua buna se cunoaste de dimineata”. “Urmarea cursurilor de yoga dimineata aduce un set de avantaje, pe care romanii au inceput sa le constientizeze, cum ar fi: evitarea aparitiei unor situatii neprevazute dupa serviciu, care iti pot da planificarile peste cap (o sedinta care nu era in program, o situatie de familie sau orice altceva de genul acesta). Este cu atat mai dorita o practica de dimineata, cu cat persoanele care au copii, adeseori isi doresc un timp personal, serile fiind in majoritatea cazurilor, consacrate familiei”, declara profesorul de yoga acreditat international, Dana Tupa.

Yoga seara, dupa job

Ca avantaje pentru o practica de seara, ar fi de luat in calcul relaxarea dupa o zi in care ai avut un ritm sustinut la birou, poate prea solicitant, si iti doresti sa te pregatesti cu bine pentru o seara echilibrata impreuna cu familia, printr-o stare de bine interioara, cu energie si relaxare. O practica de seara relaxanta ne poate aduce imbunatatirea calitativa a somnului si o flexibilizare dupa orele de birou, in care stam de cele mai multe ori, nemiscati in scaun, in fata calculatorului”, declara profesorul de yoga Dana Tupa, fondatorul PURNA Yoga Academy – prima scoala de yoga din Romania acreditata de Yoga Alliance International USA.