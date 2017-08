Foto: PlusONE, Shutterstock

Ce inseamna sa fii spiritual?

In ultimii ani, cercetatorii au studiat efectele spiritualitatii asupra sanatatii noastre. Rezultatele arata ca intr-adevar, dovezile in crestere indica ideea ca persoanele care imbratiseaza spiritualitatea au o sanatate mentala mai buna, adopta comportamente sanatoase si sunt mai rezistenti la traume.

Este important sa stii ca spiritualitatea este definita ca o profunda convingere ca esti conectata la forta nevazuta care opereaza in univers, la creator insusi. Este credinta intr-un sens si un scop mai profund in viata, care te face sa te simti conectata cu toate fiintele de pe pamant. Nu este neaparat asociata cu religia sau practicile religioase.

Rezultatele cercetarilor indica legatura dintre spiritualitate si fericire, sentimentul de bunastare, optimism si integrare sociala mai buna precum si mai buna sanatate fizica si mentala. Din proprie experienta iti spun ca practicile spirituale te ajuta sa te iubesti, sa ai mai multa incredere in tine, sa manifesti cu usurinta ceea ce iti doresti, sa traiesti cu bucurie in fiecare moment al vietii, sa iti exprimi talentul in lume, sa ai relatii armonioase cu ceilalti oameni, sa iti vindeci ranile din trecut, sa te impaci cu tine insati, sa iti cultivi si folosesti puterile magice (telepatia chiar exista), sa scapi de dependente si sa iti dezvolti intregul potential cu care ai venit pe aceasta lume.