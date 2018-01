foto: Svitlana Sokolova, Shutterstock

Obiceiuri matinale care te ajuta sa-ti incepi ziua bine

1. Aminteste-ti visele

Felul in care ne traim diminetile da tonul pentru restul zilei. La inceput de an nou iti propun o noua rutina pentru dimineata, care sa iti faca ziua mai frumoasa.

Inainte de a te da jos din pat, stai o clipa si incearca sa iti amintesti visele. Cu cat iti aduci aminte cel mai mic detaliu, cu atat mai bine. Visele sunt usi prin care subconstientul tau vrea sa se conecteze cu tine. Acestea contin mesaje care iti ofera o perspectiva mai larga asupra vietii tale.Chiar daca visele tale pot fi un pic infricosatoare, gaseste mesajele ascunse.

2. Practica recunostinta

Fii recunoscatoare pentru toate lucrurile pe care le ai in viata ta, fie tangibile sau intangibile. Concentrandu-te asupra lucrurilor pentru care esti recunoscatoare, iti directionezi gandurile catre lucruri pozitive. Acest lucru poate avea un impact major pe tot parcursul zilei, in special in interactiunile cu ceilalti.

3. Bea un pahar cu apa (cu lamaie)



Sa bei apa dupa ce te trezesti este o actiune sanatoasa pentru corpul tau. Acest gest are numeroase efecte pozitive: iti pune in miscare metabolismul, te hidrateaza, elimina toxinele din corpul tau si iti alimenteaza creierul. Ba chiar poti manca mai putin din cauza lichidului pe care tocmai l-ai baut. Vei avea mai multa energie pentru ziua respectiva

4. Stabileste-ti intentiile pentru ziua respectiva

Gandeste-te la lucrurile importante pe care doresti sa le indeplinesti si apoi stabileste intentiile pentru ele. Practicarea vizualizarii in interiorul unei bule luminoase este o modalitate excelenta de a te proteja de energiile negative din jur. Acest lucru iti va oferi liniste interioara, incredere si concentrare pe tot parcursul zilei!

5. Gandeste-te la lucrurile care te fac sa te simti fericita

Gandindu-te la lucrurile care te fac fericita nu numai ca te incarci, dar incetezi sa te concentrezi pe ceea ce este mai putin important. Daca lucrurile care te pot face fericita inca lipsesc in viata ta, iti poti imagina ca le ai. Emotiile pe care le vei trai te vor face sa dai tot ceea ce ai mai bun in timpul zilei. Punand accentul pe lucrurile care iti sporesc bucuria interioara iti vei picta ziua in culori vesele. Acest lucru iti va oferi motivatia de a-ti urma visele si de incepe fiecare zi cu entuziasm.