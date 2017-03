Foto: Y Photo Studio, Shutterstock

Mersul la sala, sportul te fac sa te simti fericit se scrie in majoritatea articolelor din reviste. Si-atunci tu de ce te simti altfel? De ce iti vine, uneori, chiar sa plangi dupa efort? Este ceva care trebuie sa te puna pe ganduri?

Nu te impacienta, este ceva firesc spun specialistii in fitness. Stiinta a dovedit ca trupul nostru stocheaza emotiile pe care le traim chiar si dupa ce noi le-am ascuns in sertarul uitarii. Atunci cand traiesti o emotie pe care nu o exprimi precum mania fata de o persoana draga muschii se contracta, ca un mijloc de aparare, si emotia ramane captiva.

Atunci cand muschii obosesc in urma efortului fizic, inceteaza sa se opuna iar energia incepe sa curga liber, ceea ce te face sa traiesti emotiile pe care le-ai blocat. Ceea ce explica lacrimile de dupa antrenament. Creierul lasa garda jos si acceseaza acele trairi pe care, in mod normal, ti le reprimi. Mai mult decat atat, corpul traieste in prezent in timp ce mintea rataceste in trecut sau in viitor. Sportul de aduce in prezent pentru ca trebuie sa te concentrezi pentru a putea executa exercitiile in mod corect.

Clasele de Yoga sunt binecunoscute pentru faptul ca elibereaza emotiile ascunse si tensiunea din muschi, provocand uneori adevarate cascade de lacrimi. Sa fie o reactie fizica la faptul ca muschii se intind si tensiunea se elibereaza sau este vorba mai degraba de o eliberare mentala care are loc atunci cand stai in shavasana contempland viata, iubirea si nemurirea? Poate ca este cate putin din amandoua insa ceea ce este sigur este faptul ca reactiile generate de practia yoga si a altor exercitii sunt cat se poate de reale.

Sportul si, in general, orice forma de miscare reprezinta un alt fel de terapie. Insa uneori, o forma mai puternica de terapie este necesara. Nu este de gluma cu depresia si anxietatea asa ca daca puseurile de tristete si plans nu sunt trecatoare, este recomandat sa consulti un medic specialist. Este posibil sa ai nevoie de putin timp cu tine insati, sa fii blanda cu propria persoana si sa nu te mai judeci atat de aspru. Stii ce se spune: oamenii plang nu pentru ca sunt slabi ci pentru ca au fost puternici prea mult timp.

Foto prima pagina: Aleksandra Suzi, Shutterstock