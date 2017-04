Foto: puhhha, Shutterstock

Vremea buna incepe sa se arate iar noi avem mai multa pofta de viata. Bucura-te de zilele frumoase de primavara din plin urmand zece pasi simpli pentru a-ti detoxifia organismul si a fi in forma maxima.

1. Adauga patrunjel in smoothie-uri

Aceasta planta atat de mica si firava are o putere de detoxifiere invers proportionala cu marimea sa. Ficatul iti va fi recunoscator.

2. Mananca legume bogate in sulf

Ceapa, broccoli, varza, conopida si ciurpercile toate sustin procesul de detoxifiere. Include-le in alimentatia ta zilnica si nu vei mai avea nevoie de cure speciale de detoxifiere.

3. Savureaza un latte de alge albastre-verzi

Spirulina si algele albastre-verzi sunt printre cei mai eficiente alimente la detoxifiere. Adauga o lingurita sau doua intr-o ceasca de lapte de migdale rece sau cald.

4. Adauga usturoi la orice reteta

Anumite alimente sunt cu adevarat eficiente in cazul situatiilor in care o persoana are niveluri ridicate de toxicitate in corp. Unul dintre acestea este usturoiul. Asta ca sa nu mai spunem ca da gust oricarei mancari.

5. Mananca coacaze

Mai simplu de atat nici nu se poate. Coacazele iti taie pofta de dulce si ajuta corpul sa elimine toxinele. Le poti folosi in prajituri, in smoothie-uri sau le poti manca crude.

6. Mananca legume cu frunze de culoare verde inchis

Legume precum napul si spanacul contin acid folic, necesar pentru metilare. Le poti prepara intr-o multime de feluri - salate, smothie-uri sau sote.