Foto: Alliance, Shutterstock

Stii ca se apropie vacanta de vara si te-ai hotarat sa faci mai multa miscare. La urma urmei, iti doresti sa arati cat mai bine in noul tau costum de baie. Insa odata entuziasmul initial depasit, exista pericolul sa nu te tii de treaba. Iar tu vrei sa imbraci totusi acest costum, nu-i asa? Iata cinci trucuri care te vor ajuta sa te tii de treaba.

1. Stabileste-ti un program de recompense si stimulente

Vointa este ca energia. Poate inflori si apoi epuiza odata cu utilizarea. Bazeaza-te pe vointa cand iti creezi un program de antrenament insa pentru a te tine de el, ai nevoie de un sistem de recompense si stimulente. Lucreaza cu un antrenor personal sau cu o prietena care sa te motiveze.

2. Nu te crede Superman

Dorinta de a realiza foarte mult de la prima incercare este o capcana care te va face sa renunti repede. Ideea de a merge la sala des poate fi coplesitoare atunci cand motivatia este scazuta. Solutia? Fa in asa fel incat obiectivul sa fie atat de usor incat sa nu ai nevoie de motivatie. Incepe cu doua sedinte pe saptamana, de exemplu, si integreaza-le in progrmaul tau curent in asa fel incat acesta sa nu aiba de suferit.

Lupta impotriva obiceiurilor si comportamentelor vechi poate fi dificila si descurajanta. Aplica un principiu testat in timp in programarea neuro-lingvistica (NLP) si concentreaza-te asupra a ceea ce doresti, ceea ce te va motiva sa actionezi. Identifica comportamentele specifice pe care trebuie sa le adopti pentru a obtine rezultatul dorit.

4. Stabileste-ti obiective concrete

Un obiectiv abstract precum "a fi in forma" este prea abstract pentru a te motiva sa treci la actiune. Daca nu poti descrie obiectivul in termeni concreti si nu-l poti sterge de pe lista de "to do", atunci nu este un obiectiv bun. Un contra exemplu este sa decizi sa faci o plimbare zilnica scurta, de 15 minute, sau sa faci 15 genuflexiuni inainte de culcare.

5. Spune-ti ca este usor si ca poti

Si in fitness, ca in orice alt aspect al vietii tale, ceea ce crezi este perfect adevarat. Starea ta de sprit si asteptarile tale vor influenta rezultatele eforturilor pe care le depui in sala de fitness. Prin urmare, atunci cand dorinta ta de a face sport incepe sa scadam intreaba-te care sunt credintele tale legate de acest subiect. Atunci cand pui degetul pe ele si le constientizezi, le poti schimba cu usurinta.

Foto prima pagina: Jacob Lund, Shutterstock