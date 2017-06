Fiecare femeie experimenteaza ciclul menstrual in mod diferit. Norocoasele experimenteaza un mic disconfort in timpul zilelor premergatoare in timp cel altele abia functioneaza. Majoritatea femeilor se situeaza undeva intre aceste doua extreme, dar un lucru este sigur - hormonii care regleaza ciclurile noastre menstruale ne afecteaza si starea de spirit, nu doar. Pe langa faptul ca produc crampe si balonare, pot genera schimbari de dispozitie sau anxietate.

Datorita diferentelor in chimia creierului si a impactului hormonilor precum estrogenul si progesteronul, femeile sunt mai predispuse decat barbatii sa sufere de tulburari de anxietate si chiar de atacuri de panica. Acestea pot fi pronuntate inainte si in timpul ciclului menstrual.

Hormonii guverneaza corpul - inclusiv sanatatea mintala. Hormonii nu determina doar modul in care functioneaza corpul nostru, ci si modul in care simtim si raspundem la stimuli interni si externi. Acestea fac parte din "software-ul" uman complex, care este, de asemenea, construit pe baza enzimelor, alimentatiei sanatoase si a gandurilor pozitive. Datorita fluctuatiilor hormonale, Sindromul Premenstrual intrerupe acest echilibru, adesea declansand simptome precum cresterea anxietatii. Nivelul scazut de estrogen are un rol important in aparitia anxietatii si ale altor simptome specifice sindromului premenstrual.

Ai insa la dispoztie cateva solutii pentru a contrabalansa procesele chimice care au loc in organismul tau. Unul dintre acestea este sa renunti la pastilele anticonceptionale. Specialistii spun ca folosirea pilulei face corpul sa gandeasca si sa actioneze ca la menopauza, care are propriul set de simptome. Include in alimentatia ta estrogenii bioidentici si alte suplimente naturale care combat cu succes anxietatea si contribuie la a avea un somn sanatos si o digestie foarte buna. Este important sa fii atenta la dieta si la stilul tau de viata. Adopta o alimentatie echilibrata, antiinflamatoare, bogata in fructe si legume, bogata in produse lactate si carne. Evita alcoolul si cofeina si dormi atat cat trebuie in fiecare noapte. Nu in ultimul rand, fa miscare cat de des iti permite programul.

Plimbarea, alergatul, ciclismul, inotul si alte activitati aerobice sunt mai mult decat benefice. La fel de indicate sunt exercitiile de respiratie si cele de meditatie. Gasesti o multime de clipuri pe Youtube care te pot ajuta, in cazul in care este incepatoare.

Foto by eldar nurkovic / Shutterstock