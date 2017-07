Oricat de mult ti-ar displacea rutina, sunt momente din zi in care un program bine stabilit iti poate fi de ajutor. Nu numai ca te ajuta sa iti atingi obectivele dar te motiveaza atunci cand simti ca nu mai ai baterii. Unul dintre aceste momente este imediat dupa ce te trezesti. Incepe ziua intr-un mod pozitiv si o vei continua astfel.

Doar o ora alocata crearii unui program matinal pe care sa il pui in practica de indata ce te trezesti, iti poate schimba viata. In loc sa te uiti pe Facebook, te poti gandi la ceea ce ai visat pentru a-ti da seama ce anume se intampla in mintea ta.

In primele momente ale zilei, energia curge libera prin corpul tau. Profita de aceasta punand jos mai intai piciorul care corespunde narii prin care simti ca rasufli mai usor. Stai doar pe acel picior timp de cateva respiratii pentru a te alinia cu energia respectiva. Iata patru trucuri care te vor ajuta sa iti creezi un ritual de dimineata care te va umple de energie.

1. Observa-te si recalibreaza-te

Ce anume din activitatile tale matinale curente poate fi eliminat sau ajustat? Toata lumea face lucruri inutile, la care poate renunta. Fii insa atenta sa nu umpli timpul castigat cu alte activitati inutile. Foloseste-l pentru ceea ce te hraneste si iti face cu adevarat placere. Astfel, mintea ta va deveni mai linistita.

2. Creeaza-ti un ritual matinal care te va ajuta pe parcursul zilei

Subiectul asupra caruia iti indrepti atentia in primele clipe ale diminetii iti va da sau va lua din energie. Poti face yoga, medita, asculta o muzica placuta si linistitoare, citi cateva pagini dintr-o carte motivationala. Importanta este sa iti hraneasca sufletul si trupul.

3. Intreaba-te daca ritualul tau matinal iti sustine obiectivele personale.

De exemplu, daca vrei sa ai o cariera stralucita, te trezesti devreme sau te scoli tarziu? Actionezi sau astepti sa iti pice oportunitatile din cer? In a doua varianta, oamenii sfarsesc prin a cultiva o multime de obiceiuri nesanatoase.

4. Pregateste-ti odihna din timpul noptii

Stiu ca vorbim despre ritualul matinal insa rezultatele acestuia vor mult diminuare de un somn precare. Sa dormi opt ore este important dar la fel de importanta este calitatea odihnei. Iti poti petrece ultima ora de dinainte de culcare citind, facan yoga, meditand si contempland evenimentele zilei care se incheie.

Foto by Pranee Chaiyadam / Shutterstock