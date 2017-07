Foto: Olena Zaskochenko, Shutterstock

Cand vine vorba de starea de sanatate a dintilor, regulile de baza sunt periatul de doua pana la trei ori pe zi si folosirea atei dentare in mod regulat. Alimentatia si bauturile pe care le consumam sunt insa la fel de importante. Acestea pot duce la aparitia tartrului si placilor dentare, pline de bacterii.

Bacteriile rele se hranesc cu carbohidrati si zaharuri. Atunci cand mananci ceva care contine zahar, bacteria consuma particulele de zahar lasate pe dinti, le digera si apoi elibereaza acizi. Acesti acizi acopera dintii, ceea ce poate duce la eroziune si, in timp, la deteriorare. Dar nu doar zaharul poate avea un impact negativ asupra dintilor. Alimentele bogate in carbohidrati si alimentele acide pot avea acelasi efect. Iata care sunt cele mai periculoase cinci alimente pentru dinti.

5 alimente periculoase pentru dinti

1. Citricele si alte alimente acide

Proprietatile acide ale citricelor pot duce la erodarea smaltului, facand dintii mai vulnerabili la distrugere in timp. Grapefruitul si lamaia, in special, sunt foarte acide. Iti incepi ziua cu apa cu lamaie? E posibil sa nu vrei sa o bei zilnic. In ceea ce priveste otetul de cidru de mere, acesta a fost folosit ca un instrument natural de albire a dintilor insa folosit in exces poate duce la subtierea smaltului.

2. Chipsurile

Oricat de mult iti plac chipsuile crocante si gustoase, tine cont de faptul ca sunt o bomba cu ceas pentru ca sunt pline de amidon. Amidonul se transforma rapid in zahar care ramane intre dinti. Daca nu folosesti ata dentara, risti sa acumulezi tartru.

3. Bauturile carbogazoase cu zahar

Cand consumi alimente dulci sau savurezi bauturi zaharoase precum sucurile, ceaiul sau bauturile carbogazoase, bacteriile folosesc zaharul pentru a produce acizi care ataca smaltul care alcatuieste suprafata dura a dintilor. Este vorba despre toate tipurile de zahar, Mai mult, acizii gasiti in bauturile carbo-gazoase ataca dintii mai mult decat zaharul.