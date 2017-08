Atunci cand ne dor muschii dupa antrenament, ne gandim la saunele cu infrarosu, masaj si sesiunile de yoga care pot face minuni. Intr-adevar aceste remedii functioneaza insa rezultatele sunt si mai bune atunci cand dieta include nutrientii necesari.

Iata patru alimente care te vor ajuta sa te recuperezi si sa ai un maxim de energie in timpul antrenamentelor tale preferate de la sala sau din aer liber.

1. Cirese sau tarta cu cirese

Foto: o_lesyk, Shutterstock

Dupa un antrenament, atunci cand muschii au nevoie sa se repare si sa recupereze cele mai mult, ciresele sau tarta de cirese ar trebui sa alegerea ta. Ciresele au numerosi compusi antioxidanti si antiinflamatori polifenoli care contribuie la diminuarea durerii si la accelerarea recuperarii dupa exercitii fizice. Daca bei suc de cirese, asigura-te ca nu este indulcit. Zaharul distruge tot efectul.

2. Oua si orez brun

Leucina este unul dintre aminoacizii importanti necesari pentru recuperarea musculara, deoarece creste sinteza proteinelor musculare. Din fericire, este destul de usor de accesat - se gaseste in albusul de oua. Prin adaugarea carbohidratilor de tip cereale integrale, putem completa depozitele de glicogen si, in acelasi timp, putem beneficia de ajutorul fibrelor probiotice care se gasesc in boabele intregi.