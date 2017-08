Foto: Bojan Milinkov, Shutterstock

Te-ai antrenat intens in ultimele luni pentru a fi in forma in aceasta vara si, desi la inceput te-ai simtit minunat si plina de energie, corpul a inceput sa atarne greu si toata bucuria de la inceput s-a evaporat.

Daca te simti rigida si te dor muschii, stresata si nervoasa, trista si obosita, daca adormi greu si nu prea mai ai pofta de mancare, e semn ca te-ai supra-antrenat. Iata patru pasi simpli care te vor ajuta sa redescoperi bucuria de a merge la sala.

Antrenamentele indelungate si grele efectuate zilnic sunt extrem de dure pentru articulatii, muschi si sistemul nervos. Pot produce rezultate spectaculoase pe termen scurt precum abdomenul cu sase patratele insa pot duce la leziuni si un nivel ridicat de cortizol pe termen lung. Un program eficient presupune perioade de miscare mai usoara dar si variatii de exercitii cum ar fi inotul, mersul pe jos in aer liber, sporturile usoare, jogging-ul, mersul cu bicicleta, yoga sau tai chi .

2. Renunta la antrenamentele de la ora 5 dimineata si 10 seara

Somnul este principalul instrument de regenerare al organismului, asa ca asigura-te ca ii oferi cel putin opt ore in fiecare noapte. Somnul este vital pentru recuperarea ta!