foto: Mayer George, Shutterstock

8 beneficii ale orgasmului pentru corpul tau

1. Orgasmul imbunatateste circulatia sangelui

Unul dintre cele mai asteptate momente ale zilei este acela in care te pierzi in bratele iubitului tau, in imbratisari care vor duce o la noapte plina de pasiune. Orgasmul nu inseamna insa doar contopire si placere, dar si o serie de beneficii pentru sanatatea ta.

Indiferent daca conduceti sau lucrezi intr-un birou, probabil ca petreci mult timp stand. Statul jos in exces duce la dezechilibre musculare si la scaderea circulatiei sanguine pelvine. Orgasmul mareste circulatia sangelui in regiunea pelviana, distribuind nutrienti si hormoni in cazul in care corpul are nevoie de ei.

2. Orgasmul iti face pielea mai frumoasa

Stralucirea pielii dupa un o noapte de sex grozav nu este doar imaginatia ta. Orgasmele elibereaza substante chimice antiinflamatorii carei ti protejeaza pielea de toxinele din mediul inconjurator.

3. Orgasmul imbunatateste calitatea ciclului menstrual

Studiile arata ca femeile active sexuaa sunt mai susceptibile de a avea cicluri menstruale normale, iar sexul mai rar are efectul contrar. Studiile arata ca femeile mai putin active din punct de vedere sexual au cicluri menstruale mai scurte, ceea ce indica o scadere a progesteronului ceea ce poate duce la schimbarile dese de dispozitie.

4. Orgasmul poate reduce senzatia de durere

Vorbind despre cicluri regulate, orgasmele pot ajuta la diminuarea crampele menstruale. Oxitocina si alte endorfine pot elimina durerea.